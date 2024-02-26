Песков заявил, что танки Abrams в зоне СВО будут гореть так же, как и другие

Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо ранее сообщил, что американский танк уничтожили военнослужащие 15-й отдельной мотострелковой бригады ВС России на авдеевском направлении

МОСКВА, 26 февраля. /ТАСС/. Россия уничтожает в зоне СВО американские танки Abrams так же, как и все остальные, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос ТАСС.

Так он прокомментировал опубликованное 26 февраля видео с горящим танком Abrams, который был уничтожен на первом же выезде.

"С самого начала наши бойцы сказали, что эти танки будут гореть так же, как и другие. Но в целом, как мы с вами знаем из ежедневных сообщений Минобороны, это ежедневная, планомерная, профессиональная и самоотверженная работа наших военных, которые демилитаризируют Украину и делают это ежедневно", - указал Песков.

Как сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо, американский танк уничтожили военнослужащие 15-й отдельной мотострелковой бригады ВС России на авдеевском направлении. По словам Сальдо, Abrams был обнаружен операторами дрона-разведчика, после чего уничтожен.