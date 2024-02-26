Песков заявил, что пока рано говорить, поздравит ли Путин нового президента Венгрии

Пресс-секретарь президента РФ отметил, что решение примут после его назначения

МОСКВА, 26 февраля. /ТАСС/. Москва примет решение о поздравлении нового президента Венгрии после того, как тот будет назначен. Об этом заявил журналистам, отвечая на вопрос ТАСС, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Правящая партия "ФИДЕС - Венгерский гражданский союз" выдвинула на пост президента страны председателя Конституционного суда Тамаша Шуйока. Его кандидатуру предстоит одобрить парламенту страны.

"Когда назначат, тогда и будет приниматься решение", - заявил Песков.

Действующий президент Венгрии Каталин Новак подала в отставку на фоне скандала с помилованием человека, замешанного в преступлении на почве педофилии.

Венгерский парламент избирает президента на пять лет путем тайного голосования. Для выдвижения кандидату необходимо заручиться поддержкой не менее 20% депутатов, а чтобы быть избранным - набрать две трети голосов. Однако сначала парламентарии должны рассмотреть заявление Новак об отставке. У правящей коалиции 135 голосов из 199.