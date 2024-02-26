Песков заявил FT, что не в курсе договоренности по поводу обмена Навального на Красикова

По данным агентства Reuters, США и Германия вели с Россией переговоры об обмене Алексея Навального, но они находились на ранней стадии и формального предложения об обмене не было

ЛОНДОН, 26 февраля. /ТАСС/. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил британской газете Financial Times, что у него нет информации о якобы почти достигнутой между Берлином и Москвой договоренности об обмене Алексея Навального на осужденного в Германии россиянина Вадима Красикова.

"Мне не известно о подобных договоренностях", - сказал Песков.

Как сообщает агентство Reuters, ссылаясь на знакомого с ситуацией западного чиновника, США и Германия действительно вели с РФ переговоры об обмене Навального. Однако они находились на ранней стадии и формального предложения об обмене не было.

Высший суд Берлина в декабре прошлого года приговорил Вадима Красикова к пожизненному заключению по делу об убийстве гражданина Грузии чеченского происхождения Зелимхана Хангошвили. Дело рассматривалось с октября 2020 года в условиях повышенных мер безопасности. Убийство в парке Малый Тиргартен в округе Альт-Моабит было совершено 23 августа 2019 года. По версии обвинения, предполагаемый гражданин РФ Вадим К. подъехал к жертве на велосипеде и сделал два выстрела. Осужденный называл себя Вадимом Андреевичем Соколовым и ранее заявил, что проходящее по делу имя - Вадим Красиков - ему неизвестно. Российская сторона неоднократно отвергала свою причастность к случившемуся.