На Кубани предлагают лишить права участвовать в выборах осужденных за терроризм

Депутаты региона считают, что небходимо исключить возможность вхождения в состав органов власти и избирательных комиссий граждан, дискредитирующих Вооруженные силы РФ и совершивших правонарушения против основ конституционного строя

КРАСНОДАР, 26 февраля. /ТАСС/. Депутаты Законодательного собрания Краснодарского края выступили с предложениями о корректировке федерального законодательства, касающейся участников выборных кампаний, так предлагается ужесточить ограничения на право избираться лицам, имеющим неснятую и непогашенную судимость за преступления экстремистской направленности террористического характера.

"В связи с событиями на Украине обострилось противостояние России и большого круга западных стран. В нем наши противники делают ставку в том числе и на действия, направленные на дестабилизацию общественно-политической ситуации в нашей стране. <...> В этой ситуации необходимо принятие ограничительных мер, способных поставить заслон на пути экстремизма, терроризма и иных форм антигосударственной деятельности", - прокомментировал принятие инициативы региональных депутатов об обращении к федеральным властям председатель Законодательного собрания Краснодарского края Юрий Бурлачко.

В своей инициативе депутаты Кубани предлагают исключить возможность вхождения в состав органов власти и избирательных комиссий граждан, дискредитирующих Вооруженные силы РФ и совершивших правонарушения против основ конституционного строя. Также предлагается ужесточить ограничения на право избираться лицам осужденным за преступления экстремистской направленности и террористического характера, в том числе совершенные в целях пропаганды и оправдания терроризма независимо от степени тяжести в случае, если на день голосования судимость не снята и непогашенна.