Водолацкий: Киев из-за продвижения сил РФ эвакуировал из Купянска все госучреждения

Депутат Госдумы сообщил, что на харьковском направлении российские войска ведут бои с 22-й, 26-й, 32-й и 57-й десантными и механизированными бригадами ВСУ

ЛУГАНСК, 26 февраля. /ТАСС/. Киев эвакуировал своих чиновников из учреждений, действующих в городе Купянске Харьковской области, из-за наступления российских военнослужащих на этом участке фронта. Об этом ТАСС сообщил координатор по межпарламентским связям с парламентом Луганской Народной Республики (ЛНР), депутат Госдумы Виктор Водолацкий.

"Что касается Купянска, то, естественно, оттуда уже эвакуированы все госучреждения. Начинается паника и в Харькове, в районе Синьковки идут бои, в районе Песчаного на харьковском направлении", - сказал он.

Водолацкий сообщил, что на харьковском направлении российские войска ведут бои с 22-й, 26-й, 32-й и 57-й десантными и механизированными бригадами Вооруженных сил Украины (ВСУ). "Вот мы их перемалываем и отодвигаем", - отметил он.

По его словам, упомянутые бригады ВСУ несут "огромные потери" личного состава, однако главком ВСУ Александр Сырский продолжает отдавать им приказы "контрнаступать". "57-я бригада [ВСУ] уже несколько раз пополняла свой состав, но Сырский не зря имеет клички Мясник и Генерал 200. Ему наплевать на потери. Главное показать, что они контратакуют", - подчеркнул Водолацкий.

Ранее Водолацкий сообщал ТАСС, что офицеры ВСУ и украинские чиновники покинули Купянск из-за наступления российских военнослужащих.