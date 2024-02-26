Посольство РФ в Риге осудило травлю участников Игр будущего из Латвии

В диппредставительстве отметили, что претворяемая в жизнь республикой "политика сжигания мостов с восточным соседом и запугивания собственного населения приобретает все более неприглядные формы"

ВИЛЬНЮС, 26 февраля. /ТАСС/. Посольство России в Риге выступило с комментарием, осуждающим травлю, развязанную против восьми латвийских участников турнира по фиджитал-хоккею, который состоялся в рамках Игр будущего в Казани. Сообщение об этом размещено в Telegram-канале диппредставительства.

"Не могли не обратить внимание на развернувшуюся в латвийском медиапространстве травлю хоккеистов из Латвии, принявших участие в международном турнире "Игры будущего", - говорится в тексте.

По данным посольства, служба госбезопасности балтийской республики намерена проанализировать поездку спортсменов в Россию и дать ей оценку. В местных социальных сетях на них сыплются обвинения, звучат оскорбления.

"Претворяемая в жизнь Ригой политика сжигания мостов с восточным соседом и запугивания собственного населения приобретает все более неприглядные формы, - подчеркнуло посольство. - Вопреки здравому смыслу шельмуется буквально все, что связано с нашей страной, начиная со спорта и культуры и заканчивая взаимоотношениями между людьми".