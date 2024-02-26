Мединский назвал плавающей позицию Киева о запрете неонацизма на переговорах в Стамбуле

Помощник президента отметил, что этой теме "было посвящено довольно много места, речь шла там о целом наборе законодательных актов, которые нуждаются в пересмотре"

МОСКВА, 26 февраля. /ТАСС/. Теме законодательного запрета неонацизма на Украине отводилось довольно много места в проекте договора, который обсуждали делегации России и Украины в 2022 году в Стамбуле, при этом позиция Киева в этом вопросе была плавающей. Об этом сообщил ТАСС помощник президента РФ, председатель Российского военно-исторического общества Владимир Мединский, возглавлявший российскую делегацию на переговорах в Стамбуле.

"В проекте договора этому было посвящено довольно много места, речь шла там о целом наборе законодательных актов, которые нуждаются в пересмотре", - рассказал Мединский после церемонии награждения лауреатов премии "Знание" в рамках Международной выставки-форума "Россия" на ВДНХ. Он отметил, что это было одно из ключевых требований России.

Отвечая на вопрос о том, какова была позиция по этому вопросу на переговорах у оппонентов российской стороны, Мединский сказал, что плавающая. "Они говорили, что они "в душе тоже против", ну и "надо посоветоваться с товарищами", - добавил он.

Ранее президент РФ Владимир Путин в интервью Такеру Карлсону заявил о том, что в ходе стамбульских переговоров была достигнута договоренность о запрете на законодательном уровне на Украине неонацизма, и о том, что он "не будет культивироваться" в стране.

О переговорах в Стамбуле

Первые после начала специальной военной операции переговоры РФ и Украины прошли в начале марта 2022 года в Белоруссии, однако ощутимых результатов не принесли. 29 марта 2022 года состоялся очередной раунд в Стамбуле, когда Москва впервые получила от Киева зафиксированные на бумаге принципы возможного будущего соглашения. В него входили в том числе обязательства по нейтральному, внеблоковому статусу Украины и ее отказу от размещения на своей территории иностранных вооружений, включая ядерное.

Российские войска на киевском и черниговском направлениях были отведены, однако после этого переговоры по урегулированию оказались полностью заморожены. Как отмечал президент РФ, Киев отказался от договоренностей. А в октябре того же года президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны о невозможности проведения переговоров с Путиным.

В ноябре 2023 года руководитель фракции пропрезидентской партии "Слуга народа" в Верховной раде Давид Арахамия в интервью украинскому телеканалу "1+1" в ответ на вопрос о том, почему Киев отказался от переговоров с Москвой в 2022 году, заявил, что когда украинская делегация вернулась из Стамбула, в Киев приехал занимавший в то время пост премьер-министра Великобритании Борис Джонсон и сказал: "Мы вообще не будем с ними ничего подписывать". Глава правительства также предложил "просто воевать".