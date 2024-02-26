Сальдо заявил об уничтожении за сутки на херсонском направлении трех лодок и семи БПЛА ВСУ

Губернатор Херсонской области также отметил, что российские силы нанесли удары по более чем 20 пунктам временной дислокации украинских войск

ГЕНИЧЕСК, 26 февраля. /ТАСС/. Военнослужащие группировки войск "Днепр" за минувшие сутки уничтожили на херсонском направлении 3 лодки, 7 беспилотных летательных аппаратов и до 30 солдат Вооруженных сил Украины. Об этом в телеграм-канале сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.

По его словам, обстановка на линии фронта в Херсонской области существенно не изменилась - военнослужащие группировки войск "Днепр" "продолжали наносить противнику поражение всеми видами огневых средств". "За сутки уничтожено до 30 боевиков, 2 боевых бронированных машины, 5 орудий и минометов, зенитная установка, 4 автомобиля, 3 лодки. Сбиты и подавлены 7 беспилотников", - написал он.

Сальдо отметил, что российские силы нанесли удары по более чем 20 пунктам временной дислокации украинских войск.