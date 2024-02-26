В ДНР заявили, что освобождение Ласточкино показывает хорошую динамику продвижения ВС РФ

Председатель парламента республики Артем Жога отметил, что вышедшие из Авдеевки украинские военные безуспешно пытаются закрепиться в других населенных пунктах

ДОНЕЦК, 26 февраля. /ТАСС/. Взятие под контроль российской армией поселка Ласточкино показало положительную динамику продвижения сил РФ после освобождения Авдеевки. Об этом ТАСС сообщил председатель парламента ДНР Артем Жога.

"Наши войска освободили поселок Ласточкино на авдеевском направлении. Противник понес большие потери. В частности, поражено много военной техники. После успешного взятия Авдеевки мы можем наблюдать положительную динамику продвижения нашей армии к северо-западной границе Донецкой Народной Республики", - сказал Жога.

Он добавил, что вышедшие из Авдеевки украинские военные безуспешно пытаются закрепиться в других населенных пунктах. Спикер парламента отметил, что ВСУ мешает нехватка мобилизационного ресурса.

Ласточкино - небольшой населенный пункт, об освобождении которого в понедельник сообщили в Минобороны РФ. Он находится в предместьях Авдеевки, о переходе которой под полный контроль российской армии министр обороны РФ Сергей Шойгу доложил президенту России Владимиру Путину 17 февраля.