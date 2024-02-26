МИД РФ: страны Западной Африки сами должны найти выход из ситуации внутри ECOWAS

В ведомстве подтвердили готовность России "развивать взаимодействие с сахельцами в тех форматах, которые они сочтут наиболее оптимальными для обеспечения коллективного ответа на существующие экономические вызовы и угрозы их безопасности"

МОСКВА, 26 февраля. /ТАСС/. Россия исходит из того, что выход из ситуации в Экономическом сообществе стран Западной Африки (ECOWAS) должны определить сами страны организации. Об этом говорится в сообщении МИД России.

"24 февраля в Абудже состоялся чрезвычайный саммит ECOWAS, на котором обсуждались наиболее актуальные региональные проблемы. По итогам форума был принят ряд важных решений, в том числе затрагивающих вопросы сохранения единства ECOWAS в свете недавнего заявления руководства Мали, Нигера и Буркина-Фасо о "немедленном" выходе из его состава, - отмечается в тексте. - Указанные страны на фоне введенных в их отношении ограничительных мер сообщества создали в сентябре 2023 года новое интеграционное объединение - Альянс государств Сахеля (АГС), призванное в том числе объединить усилия в обеспечении национальной обороны и безопасности".

ECOWAS, в частности, объявил о частичном снятии санкций, действующих в отношении Нигера, включая открытие наземных и воздушных границ, разморозку нигерских активов в Центробанке и коммерческих банках сообщества, возобновление торговых и финансовых операций, поставок электричества и других услуг, предоставление помощи со стороны финансовых институтов ECOWAS.

"Российская сторона исходит из того, что государства Западной Африки должны сами определить пути выхода из сложившейся ситуации. Окно для диалога между АГС и ECOWAS остается открытым, и решения саммита в Абудже можно рассматривать как демонстрацию политической воли в интересах сохранения единства сообщества", - заявили в российском дипведомстве. В ведомстве подтвердили готовность Москвы "развивать взаимодействие с сахельцами в тех форматах, которые они сочтут наиболее оптимальными для обеспечения коллективного ответа на существующие экономические вызовы и угрозы их безопасности".