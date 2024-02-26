Косачев считает, что Швеция обрушилась как суверенное государство

Вице-спикер Совета Федерации назвал ратификацию соглашения очередным ударом Запада по "принципу неделимости безопасности, согласованному и записанному в основополагающих принципах СБСЕ образца 1975 года и ОБСЕ образца 1989 года"

МОСКВА, 26 февраля. /ТАСС/. Швеция обрушилась как нейтральное государство после ратификации парламентом Венгрии соглашения о ее вступлении в НАТО. Такое мнение в своем Telegram-канале выразил вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев.

"Швеция обрушилась как нейтральное и суверенное государство. Венгрия как не нейтральное, но как суверенное государство не устояла перед ударом Запада. Пострадала неделимая европейская безопасность. Не смертельно, но чувствительно", - написал сенатор.

Косачев назвал ратификацию соглашения очередным ударом Запада по "принципу неделимости безопасности, согласованному и записанному в основополагающих принципах СБСЕ образца 1975 года и ОБСЕ образца 1989 года".

Ранее парламент Венгрии ратифицировал соглашение о вступлении Швеции в НАТО. Венгрия стала последней страной в альянсе, одобрившей шведскую заявку. Венгерское правительство внесло в парламент законопроект о вступлении Швеции в НАТО еще летом 2022 года, но депутаты положили его под сукно из-за недружественных высказываний шведских политиков в адрес Венгрии. 27 марта 2023 года венгерский парламент дал согласие на присоединение Финляндии к НАТО, но отложил рассмотрение вопроса о Швеции. Две северные страны подали свои заявки в Североатлантический альянс 18 мая 2022 года, указав, что к такому шагу их подтолкнули события на Украине.