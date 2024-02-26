Путин объявил благодарность замглавы МИД РФ Богданову

Согласно соответствующему распоряжению, замдиректора третьего департамента стран СНГ ведомства Дмитрий Верченко, замдиректора третьего департамента стран СНГ МИД России Сергей Оверченко и чрезвычайный и полномочный посол в отставке Константин Шувалов награждены почетными грамотами президента

МОСКВА, 26 февраля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин объявил благодарность специальному представителю президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки, заместителю министра иностранных дел Михаилу Богданову за вклад в реализацию внешнеполитического курса России. Соответствующее распоряжение главы государства опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.

"За вклад в реализацию внешнеполитического курса Российской Федерации объявить благодарность президента Российской Федерации Богданову Михаилу Леонидовичу - специальному представителю президента Российской Федерации по Ближнему Востоку и странам Африки, заместителю министра иностранных дел Российской Федерации", - говорится в документе.

Согласно распоряжению, заместитель директора третьего департамента стран СНГ МИД России Дмитрий Верченко, заместитель директора третьего департамента стран СНГ МИД РФ Сергей Оверченко и чрезвычайный и полномочный посол в отставке Константин Шувалов награждены почетными грамотами президента России.