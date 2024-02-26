В МИД РФ назвали заявление по СВО Совета НАТО - Украина примером антироссийской пропаганды

По словам официального представителя ведомства Марии Захаровой, все представляется в ложном свете

МОСКВА, 26 февраля. /ТАСС/. Заявление Совета НАТО - Украина по случаю второй годовщины начала СВО является классическим примером антироссийской пропаганды и дезинформации. Об этом говорится в комментарии официального представителя МИД России Марии Захаровой.

"Совет НАТО - Украина 24 февраля выпустил заявление относительно второй годовщины начала СВО. Это очередной классический пример антироссийской пропаганды и дезинформации. Все представляется в ложном свете. Россия вновь обвиняется во "вторжении", "незаконной аннексии" Крыма, "интервенции" в Донбассе, - отмечается в комментарии. - Нашей стране приписываются "попытки подорвать государственность Украины". Однако удар по украинской государственности был нанесен инспирированным и поддержанным Западом антиконституционным госпереворотом. Не Россия, а пришедший к власти в Киеве в феврале 2014 года националистический режим стал разрушать страну: развязал гражданскую войну, объявил вне закона миллионы русскоговорящих сограждан, до сих пор покрывает кровавые преступления в Киеве, Одессе, Донбассе, других городах и населенных пунктах, ограничивает права национальных меньшинств и свободу вероисповедания. Этим перечень преступлений киевского режима против собственного народа не исчерпывается".

О роли гарантов

Захарова отметила, что о трагической для украинцев дате госпереворота и связанных с ним событиях в Совете НАТО - Украина предпочли не вспоминать. "Забыли они и о том, как в феврале 2014 года Польша, ФРГ и Франция выступили гарантами соглашения между законным правительством Украины и оппозицией, - обратила внимание дипломат. - На деле они активно поддержали рвавшихся к власти в Киеве националистов, а документ был практически сразу же выброшен в мусорную корзину. Не вспомнил Совет и о Минских договоренностях, которые, как оказалось, ни западники, ни украинцы и не собирались выполнять, а лишь использовали для укрепления на Украине антироссийского плацдарма и подготовки к силовому решению проблемы Донбасса".

"В заявлении утверждается, что Россия "не продемонстрировала никакой истинной открытости к справедливому и прочному миру". В связи с этим напомним, что еще в конце 2021 года российская сторона передала США и НАТО проекты договоров, предусматривавших гарантии безопасности для нашей страны, - указала Захарова. - Основными положениями для нас были отказ Североатлантического блока от расширения, размещения ударных систем вооружений вблизи российских границ и отвод потенциалов и инфраструктуры альянса на позиции 1997 года".

В Москве убеждены, что "подобные шаги могли обеспечить деэскалацию". "Однако к серьезному диалогу и учету наших озабоченностей натовцы оказались не готовы", - констатировала официальный представитель МИД РФ.

Британский след

Дипломат напомнила о недавних признаниях, прозвучавших в Киеве. "Достигнутые в марте 2022 года в Стамбуле между российской и украинской сторонами договоренности об урегулировании конфликта были торпедированы тогдашним премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном, который фактически запретил киевским подопечным продолжать переговоры с Москвой, - отметила Захарова. - Очевидно, что слова западников о желании независимости и мира для Украины - это пустой звук. На деле эта бывшая советская республика является для них лишь инструментом геополитической конфронтации, а ее население - расходным материалом в гибридной войне с Россией".

"Как неоднократно заявлял президент Российской Федерации Владимир Путин, наша страна "не начинала так называемую войну на Украине. Напротив, мы пытаемся ее закончить", - обратила внимание дипломат.