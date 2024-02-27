Мирошник заявил, что уровень влияния Запада на Киев не снижается

Посол по особым поручениям МИД РФ добавил, что на Украине не принимают никаких серьезных решений "без согласования извне"

ВЕНА, 27 февраля. /ТАСС/. Оснований для утверждений о снижении влияния Запада на киевские власти на фоне снижения уровня их финансирования нет. Об этом заявил посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник в ходе круглого стола в штаб-квартире ОБСЕ, приуроченного к 10-й годовщине госпереворота в Киеве.

"Я не вижу никаких причин говорить о том, что влияние Запада на киевский режим снижается. Наоборот, даже на фоне уменьшающихся объемов финансов, которые поступают на террриторию Украины, и американские, и британские представители стремятся активно укоротить поводок, которым они управляют украинским режимом. Поэтому в данном случае говорить о том, что украинцы способны принимать какие-то самостоятельные решения было бы откровенным лукавством. Как минимум более половины бюджета, который необходим для существования Украины, составляют внешние заимствования", - отметил Мирошник на вопрос корреспондента ТАСС.

Представитель МИД РФ также подчеркнул, что "никаких серьезных решений без согласования извне" в Киеве не принимают. Мирошник также охарактеризовал Украину как "поле боя или площадку для игр".

В понедельник в штаб-квартире ОБСЕ во дворце Хофбург прошел круглый стол, организованный постпредством РФ при организации. Он был приурочен к 10-й годовщине госпереворота на Украине. Постоянный представитель РФ при объединении Александр Лукашевич подчеркнул, что дискуссия не являлась мероприятием под эгидой ОБСЕ, так как для этого по регламенту понадобилось бы согласие всех участников объединения.