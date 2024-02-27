Мирошник: статья NYT о базах ЦРУ на Украине говорит о нарушении США минских соглашений

Посол по особым поручениям МИД РФ напомнил, что пункт 10 этого комплекса документов предусматривал вывод всех иностранных вооруженных формирований, военной техники, а также наемников с украинской территории под наблюдением ОБСЕ

ВЕНА, 27 февраля. /ТАСС/. Публикация газеты The New York Times о создании Центральным разведывательным управлением (ЦРУ) США после 2016 года сети баз на территории Украины свидетельствует о нарушении Вашингтоном пункта минских соглашений о прекращении иностранного военного присутствия на территории страны. Об этом заявил посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник в ходе круглого стола в штаб-квартире ОБСЕ, приуроченного к 10-й годовщине госпереворота в Киеве.

"Стоит отметить, что пункт 10 минских соглашений, который предусматривал вывод всех иностранных вооруженных формирований, военной техники, а также наемников с территории Украины под наблюдением ОБСЕ, заиграл новыми красками после публикации газеты The New York Times, где констатировалось, что ЦРУ создало на подконтрольной Киеву территории как минимум 12 баз, где располагались диверсанты, мониторинговые центры, в общем, территория Украины активно осваивалась американскими, натовскими структурами, там присутствовали боевые подразделения", - отметил Мирошник.

25 февраля газета The New York Times со ссылкой на источники сообщила, что за последние восемь лет американское ЦРУ создало сеть секретных баз на Украине вдоль границы с Россией.

В понедельник в штаб-квартире ОБСЕ во дворце Хофбург прошел круглый стол, организованный постпредством РФ при организации. Он был приурочен к 10-й годовщине госпереворота на Украине. Постоянный представитель РФ при объединении Александр Лукашевич подчеркнул, что дискуссия не являлась мероприятием под эгидой ОБСЕ, так как для этого по регламенту понадобилось бы согласие всех участников объединения.