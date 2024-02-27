Мирошник считает, что Киев прекратит огонь по гражданским объектам в РФ лишь принудительно

Посол по особым поручениям МИД России назвал пройденным этапом надежды, что Украина в этом вопросе будет руководствоваться нормами международного гуманитарного права

ВЕНА, 27 февраля. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины прекратят наносить удары по гражданским объектам на российской территории лишь тогда, когда их полностью лишат такой возможности. Об этом заявил посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник в ходе круглого стола в штаб-квартире ОБСЕ, приуроченного к 10-й годовщине госпереворота в Киеве.

"Украина прекратит бить по гражданским сооружениям только тогда, когда будет полностью лишена этой возможности. Надеяться, что Украина будет руководствоваться нормами международного гуманитарного права и просто какими-то человеческими нормами, извините, это уже пройденный этап, мы на это рассчитывать, к сожалению, не можем", - отметил Мирошник на вопрос корреспондента ТАСС о перспективах прекращения обстрелов Донецка украинской армией после освобождения Авдеевки.

7 февраля министр обороны РФ Сергей Шойгу проинформировал президента России Владимира Путина о переходе Авдеевки в Донбассе под полный контроль российской армии.

В понедельник в штаб-квартире ОБСЕ во дворце Хофбург прошел круглый стол, организованный постпредством РФ при организации. Постоянный представитель РФ при объединении Александр Лукашевич подчеркнул, что дискуссия не являлась мероприятием под эгидой ОБСЕ, так как для этого по регламенту понадобилось бы согласие всех участников объединения.