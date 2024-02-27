На Чукотке досрочно более 10 оленеводов первыми проголосовали на выборах президента РФ

Досрочное голосование стартовало 25 февраля

ТАСС, 27 февраля. Более 10 оленеводов сельхозпредприятия на Чукотке "Амгуэма" в тундре досрочно проголосовали на выборах президента РФ. Об этом ТАСС сообщила председатель ТИК городского округа Эгвекинот Ольга Титорчук.

"Первыми в регионе свой голос отдали оленеводы второй бригады сельхозпредприятия "Амгуэма". Погода наконец-то установилась ясная, морозная, это позволило сотрудникам ТИК добраться до одной из самых отдаленных бригад. Также мы осуществили завоз избирательной документации и оборудования в село Конергино. Досрочное голосование на территории региона продолжается", - рассказала Титорчук.

Досрочное голосование стартовало 25 февраля.

Более 4 тыс. избирателей в удаленных труднодоступных районах Чукотки примут участие в досрочном голосовании на выборах президента РФ. Члены участковых избирательных комиссий будут добираться до них на вертолетах и технике высокой проходимости.

Совет Федерации назначил выборы президента на 17 марта 2024 года. Центризбирком РФ решил, что голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта. Таким образом, это будут первые трехдневные выборы президента РФ.