На Камчатке более 360 моряков первыми досрочно проголосовали на выборах президента РФ

Избирательные участки специально создали на судах

ТАСС, 27 февраля. Более 360 моряков досрочно проголосовали в Камчатском крае на выборах президента РФ на специально созданных избирательных участках на судах. Также в досрочном голосовании приняли участие камчатские оленеводы, работающие в Быстринском муниципальном районе, сообщила пресс-служба краевого правительства.

"Первые избиратели уже приняли участие в выборах. Так, на сегодня проголосовали 366 моряков, а также 39 оленеводов Быстринского муниципального района, которые смогли в числе первых избирателей по всей России принять участие в выборах президента страны", - привели в сообщении слова заместителя председателя избирательной комиссии Камчатского края Игоря Шамраева.

В краевом избиркоме сообщили ТАСС, что на Камчатке 23 участковые избирательные комиссии будут задействованы в организации досрочного голосования в труднодоступных районах полуострова. Камчатским избирателям доступны все способы голосования: досрочно, удаленно, с помощью приложения "Мобильный избиратель", лично на участке и другие. Члены территориальной избирательной комиссии в настоящий момент летят на мыс Лопатка - это самая крайняя точка на юге Камчатки.