В Австралии организуют досрочное голосование на выборах президента РФ в четырех городах

Дистанционное электронное голосование с территории страны не предусмотрено

СИДНЕЙ, 27 февраля. /ТАСС/. Досрочное голосование на выборах президента РФ пройдет в четырех крупных городах Австралии: Аделаиде, Брисбене, Мельбурне и Перте. Об этом ТАСС сообщили в посольстве России в этой стране.

"Для реализации избирательных прав российских граждан, проживающих в Австралии, досрочное голосование на выборах президента Российской Федерации будет организовано в Аделаиде, где можно будет проголосовать 2 марта, а также в Брисбене, Мельбурне и Перте. Там избирателей будут ждать 9 марта текущего года", - указали в посольстве, отметив, что участки для досрочного голосования, адреса которых можно узнать на сайте и в социальных сетях дипмиссии, будут работать с 08:00 до 20:00 по местному времени (с 01:00 до 13:00 мск в Аделаиде и Брисбене, с 00:00 до 12:00 мск в Мельбурне и 03:00 до 15:00 мск в Перте).

Также в посольстве напомнили, что 17 марта 2024 года избирательные участки будут открыты в зданиях посольства в Канберре и генерального консульства РФ в Сиднее. Работать они будут также с 08:00 до 20:00 по местному времени (с 00:00 до 12:00 мск). Дистанционное электронное голосование с территории этой страны не предусмотрено.

Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта. Центризбирком РФ решил, что голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта. Таким образом, это будут первые трехдневные выборы президента РФ.