Он возглавлял город 10 лет

ИРКУТСК, 27 февраля. /ТАСС/. Умер мэр Саянска Олег Боровский, 10 лет возглавлявший город. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Иркутской области Игорь Кобзев.

"Трагическая новость - скоропостижно скончался наш коллега, мэр Саянска Олег Валерьевич Боровский", - написал глава региона, назвав смерть Боровского огромной утратой для всей области.

По словам Кобзева, Боровский был грамотным руководителем, который много лет управлял городом, развивал его и старался сделать комфортнее для населения.

"Многое сделал Олег Валерьевич и для наших бойцов. Ездил на передовую, вот буквально недавно отвозил ребятам очередную партию гуманитарного груза. А сегодня Олега Валерьевича не стало", - добавил губернатор.

На пост мэра Саянска Боровский впервые был избран в 2014 году. Он переизбрался на эту должность в 2019 году, на выборах за него проголосовали почти 83% избирателей.

Саянск расположен в 270 км от Иркутска, в городе проживают около 40 тыс. человек.