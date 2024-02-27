В Херсонской области стартовало досрочное голосование на выборах президента РФ

Оно продлится до 3 марта

ГЕНИЧЕСК, 27 февраля. /ТАСС/. Досрочное голосование на выборах президента РФ началось в Херсонской области 27 февраля. Оно продлится до 3 марта, заявила председатель регионального избиркома Марина Захарова.

"В Херсонской области дан старт досрочному голосованию, которое продлится до 3 марта. Досрочное голосование у нас поделено на два этапа. С 27 по 29 февраля будут голосовать избиратели на 93 избирательных участках в Алешкинском, Верхнерогачикском, Горностаевском, Геническом, Каланчакском, Новотроицком муниципальных округах, а также в городском округе Новая Каховка. В этот период будут применяться несколько форм голосования: голосование в помещении, голосование вне помещения, голосование на придомовых территориях, а также голосование методом подомового обхода домовладений наших избирателей", - сказала Захарова.

Она призвала избирателей приходить на участки, сказав, что "важен голос каждого".

Ранее в избиркоме Херсонской области уточняли, что досрочное голосование коснется 172 комиссий из 233, они расположены во всех муниципальных округах левобережья Херсонской области. Решение о проведении досрочного голосования связано в первую очередь с угрозой обстрелов со стороны Вооруженных сил Украины, а также с проблемой транспортной доступности в части населенных пунктов.