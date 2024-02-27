Путин направил приветствие участникам второго конгресса Международного движения русофилов

По словам президента, русофильское движение вносит весомый вклад в борьбу с попытками коллективного Запада изолировать Россию

МОСКВА, 27 февраля. /ТАСС/. Русофильское движение вносит весомый вклад в борьбу с попытками коллективного Запада изолировать Россию, помогает распространению за рубежом объективной информации о стране, отметил президент РФ Владимир Путин в приветствии к участникам и гостям второго конгресса Международного движения русофилов, текст которого опубликован на сайте Кремля.

"Русофильское движение вносит весомый вклад в противодействие попыткам коллективного Запада добиться международной изоляции России, помогает распространению за рубежом объективной и достоверной информации о нашей стране, разоблачению антироссийских измышлений и пропагандистских мифов", - сказал российский лидер.

Он отметил, что деятельность движения способствует сохранению и упрочению добрых традиций дружбы и взаимного уважения, связывающих россиян с другими народами, сплочению русского мира, популяризации достижений отечественной национальной культуры и расширению ее гуманитарного присутствия на мировой арене.

Путин подчеркнул, что нынешний форум собрал сотни делегатов более чем из 130 стран со всех континентов. "Столь представительный состав участников наглядно свидетельствует о том, что интернациональное общественное движение русофилов уверенно развивается и крепнет, обретает новых сторонников", - указал глава государства.

"Уверен, что в ходе конгресса вы проведете конструктивные, содержательные дискуссии, наметите новые перспективные совместные инициативы и проекты", - добавил президент, обращаясь к участникам форума.

Второй конгресс Международного движения русофилов начал работу во вторник. На нем собрались более 350 представителей из 130 стран мира.