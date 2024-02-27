Лавров заявил, что российский спорт уверенно смотрит в будущее

Министр иностранных дел обратил внимание, что сейчас в Казани проводится инновационный турнир "Игры будущего"

МОСКВА, 27 февраля. /ТАСС/. Российский спорт уверенно смотрит в будущее, несмотря на беспрецедентную политизацию международного спортивного движения. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров на церемонии открытия второго конгресса Международного движения русофилов.

"Несмотря на беспрецедентную политизацию международного спортивного движения, уверенно смотрит в будущее и российский спорт", - сказал он.

Лавров обратил внимание, что сейчас в Казани проводится инновационный турнир "Игры будущего" с участием 161 команды из 109 стран. "В этом же году запланированы другие масштабные мероприятия - Игры БРИКС и Всемирные игры дружбы", - добавил он.