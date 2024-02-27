Богданов назвал отставку правительства Палестины внутренним делом страны

Замглавы МИД России Михаил Богданов отметил, что Москва не вмешивается в дела республики

МОСКВА, 27 февраля. /ТАСС/. Москва считает отставку правительства Палестины внутренним делом этой страны. Об этом заявил ТАСС спецпредставитель президента России по Ближнему Востоку и странам Африки, замглавы МИД РФ Михаил Богданов.

"Это надо спросить у палестинцев. Мы не вмешиваемся в их дела, они должны сами между собой разобраться", - сказал замминистра, отвечая на вопрос, как роспуск правительства Палестины может повлиять на ход палестино-израильского конфликта.

Накануне палестинское агентство WAFA информировало, что президент Палестины Махмуд Аббас принял отставку правительства, возглавляемого Мухаммедом Штайе. По данным WAFA, Аббас уже подписал соответствующий указ. Штайе и возглавляемый им кабмин продолжат исполнять свои обязанности до утверждения состава нового правительства.