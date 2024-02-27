Богданов сообщил о готовности сторон к проведению межпалестинской встречи

Заместитель главы МИД РФ отметил, что все участники дали свое согласие

МОСКВА, 27 февраля. /ТАСС/. Межпалестинская встреча пройдет в Москве с 29 февраля по 1-2 марта, все стороны дали согласие на участие. Об этом сообщил ТАСС спецпредставитель президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки, заместитель главы МИД Михаил Богданов.

"На финальной стадии, готово [к проведению]", - сказал он, отвечая на вопрос, на какой стадии находится подготовка к межпалестинской встрече.

Богданов подтвердил, что все стороны дали согласие на участие. "Конечно, да, все дали [согласие на участие], - отметил он. - Даже хотят больше, чем мы приглашали, хотят по два человека, некоторые хотят еще больше, так что желающих больше чем достаточно".

Ранее замминистра сообщал, что РФ пригласила всех палестинских представителей.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров, выступая на XIII Ближневосточной конференции клуба "Валдай", сообщил, что Москва планирует в обозримом будущем провести очередную межпалестинскую встречу по урегулированию конфликта на Ближнем Востоке при поддержке арабских государств.