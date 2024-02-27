Замглавы МИД РФ заявил, что российская делегация посетила Йемен

Михаил Богданов добавил, что Москва находится в контакте со всеми сторонами йеменского конфликта

МОСКВА, 27 февраля. /ТАСС/. Российская делегация посетила Йемен, Москва находится в контакте со всеми сторонами йеменского конфликта. Об этом сообщил ТАСС спецпредставитель президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки, замглавы МИД Михаил Богданов.

"[Поддерживаем] контакты со всеми сторонами йеменского конфликта: и в Адене, и в Сане, и за границей", - сказал он. "Наше посольство находится в Эр-Рияде, к сожалению, [это] далеко от йеменской территории, так просто сложилось исторически в последние годы. Недавно первый раз директор нашего мидовского департамента Ближнего Востока и Северной Африки господин [Александр] Кинщак съездил все-таки в Йемен, в Адене был, встречался там с руководством уже на месте, что называется", - добавил Богданов.

"Разные политические силы контролируют разные районы Йемена, но контакты у России со всеми", - указал замминистра иностранных дел.

Глава международно признанного правительства Йемена Ахмед Авад бен Мубарак выбрал для своего первого визита Россию, 27 февраля состоятся его переговоры с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым.

Йеменское государственное агентство Saba сообщило, что бен Мубарак намерен обсудить с российскими официальными лицами вопросы двухсторонних отношений, некоторые аспекты региональной повестки, а также "роль России в содействии установлению безопасности и мира в Йемене".

Ахмед Авад бен Мубарак был назначен главой йеменского правительства 5 февраля, сохранив за собой пост министра иностранных дел, который он занимает с конца 2020 года.