Богданов заявил, что РФ в настоятельной форме поговорит с ХАМАС об освобождении заложников

Замглавы МИД России сообщил, что разговаривал на эту тему с главным раввином РФ Берлом Лазаром

МОСКВА, 27 февраля. /ТАСС/. Российская сторона в настоятельной форме поговорит с представителем ХАМАС, который будет участвовать в межпалестинской встрече в Москве, об освобождении заложников. Об этом заявил ТАСС спецпредставитель президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки, замглавы МИД Михаил Богданов.

"У меня накануне был контакт, я разговаривал с главным раввином России Берлом Лазаром, как раз ему я тоже сказал: мы воспользуемся новой возможностью контакта с представителем ХАМАС, который будет участвовать в межпалестинской встрече, чтобы еще раз в настоятельной форме поговорить с ними по проблеме освобождения заложников", - сказал высокопоставленный дипломат, отвечая на соответствующий вопрос.

16 февраля Богданов сообщил ТАСС, что межпалестинская встреча будет проведена в Москве с 29 февраля по 1-2 марта. Он также отметил, что еще трое граждан РФ остаются в числе заложников в Газе.