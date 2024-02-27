Богданов: контакты по освобождению заложников ХАМАС проходят в нескольких столицах

Замглавы МИД РФ обратил внимание на то, что в ситуации вокруг освобождения заложников существует комплекс проблем

МОСКВА, 27 февраля. /ТАСС/. Контакты по освобождению заложников, удерживаемых ХАМАС, проходят в нескольких столицах. Об этом заявил ТАСС спецпредставитель президента России по Ближнему Востоку и странам Африки, замглавы МИД РФ Михаил Богданов.

Замминистра обратил внимание на то, что благодаря усилиям РФ освободили российских граждан. "Но не всех. Но это зависит не только от ХАМАС, зависит от договоренностей между ними и израильтянами через посредников. И мы тоже являемся, своего рода, передаточным таким звеном, - сказал он. - Но там работают и катарцы, и египтяне, и некоторые другие. Поэтому идут контакты: и в Париже идут контакты, и в Каире идут контакты между израильтянами и хамасовцами".

Вместе с тем Богданов обратил внимание на то, что в ситуации вокруг освобождения заложников существует комплекс проблем. "Не просто освобождение, а это прекращение бомбежек. Потому что под бомбежками Международный Красный Крест не может работать там", - сказал замминистра, напомнив, что Красный Крест участвует в практической реализации договоренностей в освобождении заложников. "Поэтому это вопросы не просто желания, но и создания условий для того, чтобы эти желания выполнялись, претворялись в жизнь", - добавил он.