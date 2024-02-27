Богданов: Путин лично держит на контроле вопрос с освобождением заложников ХАМАС

Богданов отметил, что заложников только с российским гражданством трое

МОСКВА, 27 февраля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин лично контролирует вопрос с освобождением удерживаемых ХАМАС заложников. Об этом заявил ТАСС спецпредставитель президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки, замглавы МИД Михаил Богданов.

"Когда у нас такие прямые контакты, я разговариваю с ними по телефону довольно регулярно. Иногда мы об этом сообщаем, иногда нет, - сказал он. - Это постоянная наша забота, усилия, решения. Причем это на контроле лично у президента Российской Федерации, он встречался здесь с руководством нашей еврейской общины Берлом Лазаром, с Александром Бородой".

Богданов отметил, что заложников только с российским гражданством трое. "Это относительно молодые люди, мужчины. Но мы ставим вопросы об освобождении других заложников из числа родственников российских граждан, тех, кто пережил Холокост. И по просьбе некоторых иностранных государств тоже об этом говорим с представителями политического крыла ХАМАС", - подчеркнул он.