Богданов: РФ поддерживает плотный контакт с ЛАГ и ОИС по проведению выборов президента

Спецпредставитель президента России по Ближнему Востоку и странам Африки напомнил, что сам участвовал в палестинских выборах в качестве наблюдателя

МОСКВА, 27 февраля. /ТАСС/. Россия поддерживает плотный контакт с представителями Лиги арабских государств и Организации исламского сотрудничества (ОИС) по проведению в РФ президентских выборов. Об этом заявил ТАСС спецпредставитель президента России по Ближнему Востоку и странам Африки, замглавы МИД Михаил Богданов.

"У нас хорошие отношения с ОИС и с Лигой арабских государств. Наши представители работают в Каире и Джидде. По всем вопросам, в том числе избирательным циклам в разных странах, мы всегда в контакте, координируем подходы. Мы где-то участвуем", - сказал он.

Высокопоставленный дипломат напомнил, что он "сам участвовал как наблюдатель в свое время в палестинских выборах".

Выборы президента России назначены на 17 марта. Голосование продлится 15, 16 и 17 марта. Это будут первые трехдневные выборы главы российского государства.