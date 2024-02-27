В Ненецком автономном округе начали голосовать вахтовые сотрудники на месторождениях

На восьми месторождениях проголосовали 787 избирателей

ТАСС, 27 февраля. Сотрудники нефтяных месторождений в Ненецком автономном округе начали досрочно голосовать на выборах президента России, сообщили ТАСС в окружной избирательной комиссии.

"В НАО началось досрочное голосование. На настоящий момент проголосовали 787 избирателей, все они работают вахтовым методом на месторождениях", - сказала собеседница агентства.

Проголосовали сотрудники Харьягинского месторождения, куда члены избирательной комиссии добирались автотранспортом; Песчаноозерского месторождения АО "Арктикнефть" на острове Колгуев, а также шести месторождений компании "Лукойл-Пермь", до которых представители избиркомов добирались на вертолете.

Всего более 6 тыс. избирателей НАО смогут принять участие в выборах президента досрочно. Досрочное голосование будет проходить до 14 марта.