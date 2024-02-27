В Крыму собрали 51 том документов для подачи иска к Украине об энергоблокаде

Первый заместитель председатель Государственного совета полуострова Ефим Фикс сообщил, что иск включает в себя 31 810 листов

СИМФЕРОПОЛЬ, 27 февраля. /ТАСС/. Власти Крыма собрали 51 том документов для подачи иска к Украине об энергетической блокаде полуострова в 2015 году. Все документы Государственный совет республики передал в Совет министров региона, сообщает корреспондент ТАСС.

"Сегодня мы готовы передать документы, первоисточники в количестве 51 тома, 31 810 листов", - рассказал первый заместитель председатель Государственного совета Республики Крым Ефим Фикс.

В ближайшие дни иск будет подан в Арбитражный суд Крыма.

Как ранее сообщил председатель Государственного совета Республики Крым Владимир Константинов, объем претензий Крыма к Украине в связи с энергетической блокадой полуострова составляет более 3,15 трлн рублей. Ответчиками по этому делу выступают кабинет министров Украины, Министерство энергетики Украины и национальная энергетическая компания "Укрэнерго".

По словам Константинова, а качестве третьих лиц планируется привлечь к участию в процессе, в том числе крымские министерства топлива и энергетики, здравоохранения, МЧС, ГУП РК "Крымэнерго".

Украина в мае 2014 года после воссоединения Крыма с Россией в одностороннем порядке перекрыла воду из Херсонской области по Северо-Крымскому каналу, который обеспечивал до 90% потребностей полуострова. Кроме того, в ноябре 2015 года были полностью прекращены поставки электроэнергии на полуостров. В регионе до мая 2016 года действовал режим ЧС, применялись веерные отключения потребителей. Также Киевом были отрезаны продовольственные поставки, перестали работать банки, было нарушено транспортное сообщение с полуостровом. Ситуация улучшилась с запуском энергомоста с Кубани через Керченский пролив мощностью 400 МВт. Затем были построены новые сети, за запущены энергоблоки Балаклавской ТЭС в Севастополе и Таврической ТЭС в Симферополе.