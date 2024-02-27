Кремль обратил внимание на обсуждение на Западе отправки войск на Украину

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что РФ хорошо известна позиция президента Франции Эмманюэля Макрона относительно необходимости нанесения России стратегического поражения

МОСКВА, 27 февраля. /ТАСС/. Кремль обратил внимание на заявление президента Франции Эмманюэля Макрона о возможности отправки войск стран Запада на Украину, сообщил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

В целом, по его словам, "сам факт обсуждения возможности направления неких контингентов на Украину из стран НАТО - это, конечно, очень важно, [это] новый элемент". "Все остальные элементы выступления президента Франции так или иначе уже озвучивались, их принимали к сведению. Нам хорошо известна позиция господина Макрона относительно необходимости нанесения России стратегического поражения", - добавил Песков.

"Но мы обратили внимание на то, что тема направления военных на Украину, действительно, обсуждалась", - заявил он.

"Мы также отфиксировали, что очень богатая палитра мнений на этот счет. Действительно, консенсуса нет. Целый ряд стран - участниц мероприятия, которое было в Париже, сохраняют достаточно трезвую оценку потенциальных опасностей такого действия и потенциальной опасности непосредственного вовлечения в горячий конфликт, вовлечения уже на поле боя. Это, конечно, абсолютно не в интересах этих стран, они должны отдавать себе в этом отчет", - резюмировал пресс-секретарь главы российского государства.

Ранее Макрон на пресс-конференции по итогам встречи европейских лидеров заявил, что консенсуса относительно официальной отправки сухопутных войск на Украину нет, но не исключил такую возможность в дальнейшем. Он добавил, что западные страны "намерены сделать все, что необходимо, чтобы Россия не могла" одержать верх в конфликте.

Встреча в Елисейском дворце прошла в Париже 26 февраля. В конференции приняли участие канцлер ФРГ Олаф Шольц, президент Польши Анджей Дуда и премьер-министры около 20 стран ЕС. Соединенные Штаты на встрече представлял помощник госсекретаря США по делам Европы и Евразии Джеймс О’Брайен, а Великобританию - глава МИД Дэвид Кэмерон.