Песков: конфликт НАТО и РФ неизбежен в случае отправки западных войск на Украину

МОСКВА, 27 февраля. /ТАСС/. Прямой военный конфликт между НАТО и РФ будет неизбежен в случае отправки западных войск на Украину, отметил в беседе с журналистами пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"В этом случае уже нужно говорить не о вероятности, а о неизбежности, вот так и оцениваем", - сказал он в ответ на вопрос, как в Кремле оценивают риски эскалации и вероятность прямого конфликта между НАТО и РФ в случае отправки западных войск на Украину.

Песков добавил, что и страны НАТО "должны так же оценивать" последствия таких действий и отдавать себе в этом отчет. "И задаваться вопросом, соответствует ли это их интересам, а главное - интересам граждан их стран", - заключил Песков.

Ранее президент Франции Эмманюэль Макрон на пресс-конференции по итогам встречи европейских лидеров заявил, что консенсуса относительно официальной отправки сухопутных войск на Украину нет, но не исключил такую возможность в дальнейшем. Он добавил, что западные страны "намерены сделать все, что необходимо, чтобы Россия не могла" одержать верх в этом конфликте.

Встреча в Елисейском дворце прошла в Париже 26 февраля. В конференции приняли участие канцлер ФРГ Олаф Шольц, президент Польши Анджей Дуда и премьер-министры около 20 стран ЕС. Соединенные Штаты на встрече представлял помощник госсекретаря США по делам Европы и Евразии Джеймс О’Брайен, а Великобританию - глава МИД Дэвид Кэмерон.