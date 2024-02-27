Песков не стал комментировать доклад войск США о российской армии

Пресс-секретарь президента РФ заявил, что это вопрос для военных специалистов, для коллег из Вооруженных сил

МОСКВА, 27 февраля. /ТАСС/. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не стал комментировать опубликованный армией США доклад о Вооруженных силах РФ и их предполагаемой тактике в случае масштабного конфликта.

"Это вопрос для наших военных специалистов, для коллег из Вооруженных сил. Это не тема для администрации президента", - сказал он в ответ на вопрос, что думают о подобной публикации в Кремле и видят ли в этом повод для внутренних расследований на предмет утечек.

280-страничный документ под названием "Русская тактика" описывает "тактику России для использования в армейской подготовке, профессиональном обучении и развитии лидеров". Авторы отметили, что доклад рассматривает военную доктрину РФ "с акцентом на сухопутные войска и тактические операции в наступлении, обороне и смежных областях" и "служит основой для понимания того, как действуют российские сухопутные войска в тактических операциях". Американские военные утверждают, что в нем фигурируют "российские тактические концепции, которые применяются на тренировках и учениях, в основном для крупномасштабных военных операций".

Авторы публикации подчеркивают, что в ней не отражены методы ведения ВС РФ боевых действий на Украине, поскольку для определения расстановки сил и влияния конфликта на военную доктрину "потребуется некоторое время". Документ распространяется с подписью "Знаете ли вы своего врага?" в социальных сетях американских сухопутных войск.