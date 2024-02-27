Песков не располагает данными о якобы имевшихся переговорах по обмену Навального

Пресс-секретарь президента посоветовал обращаться с этим вопросом к представителям бизнесмена Романа Абрамовича

МОСКВА, 27 февраля. /ТАСС/. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что ничего не знает о якобы шедших переговорах об обмене Алексея Навального на осужденного в Германии россиянина Вадима Красикова.

"Мне об этом ничего не известно, никакой информацией на этот счет я не располагаю", - сказал представитель Кремля журналистам. Песков также отказался говорить об участии бизнесмена Романа Абрамовича в таких переговорах. "Это не наш вопрос", - пояснил пресс-секретарь президента, посоветовав обращаться к представителям Абрамовича.

Высший суд Берлина в декабре 2023 года приговорил Вадима Красикова к пожизненному заключению по делу об убийстве гражданина Грузии чеченского происхождения Зелимхана Хангошвили. Дело рассматривалось с октября 2020 года в условиях повышенных мер безопасности. Убийство в парке Малый Тиргартен в округе Альт-Моабит было совершено 23 августа 2019 года. По версии обвинения, Красиков подъехал к жертве на велосипеде и сделал два выстрела. Осужденный называл себя Вадимом Андреевичем Соколовым и ранее заявил, что проходящее по делу имя - Вадим Красиков - ему неизвестно. Российская сторона неоднократно отвергала свою причастность к случившемуся.