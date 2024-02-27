Новгородская область ждет от послания президента РФ поддержку социальных практик региона

Губернатор Андрей Никитин убежден, что Владимир Путин, в частности, поддержит инициативу о расширении программы капремонта на дошкольные учреждения и организации среднего профессионального образования

ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 27 февраля. /ТАСС/. Новгородская область ожидает, что в ежегодном послании Федеральному собранию президент России Владимир Путин поддержит инициативы региона по расширению программы капитального ремонта школ на детские сады и техникумы, а также отметит новгородские практики в рамках пилотного проекта по повышению рождаемости. Об этом сообщил ТАСС глава региона Андрей Никитин.

"В конце января президент подписал указ о мерах социальной поддержки многодетных семей. В документе учтены предложения, которые сформулировала возглавляемая мной комиссия Госсовета по социальной политике. Поэтому, мы ожидаем, что в послании Федеральному собранию будут вновь отмечены инициативы нашего региона. Наш регион стал одним из пилотных, где реализуется проект по повышению рождаемости. Уверен, что новгородские практики будут отмечены и в дальнейшем будут применяться на территории всей страны", - сказал Никитин, добавив, что в рамках пилотного проекта основным направлением стало строительство нового жилья и доступность медицинской инфраструктуры.

По словам Никитина, повышению рождаемости также будут способствовать современные детские сады, школы и техникумы. "Уверен, что президент поддержит инициативу Новгородской области о том, чтобы расширить программу капитального ремонта на дошкольные учреждения и на среднее профессиональное образование. Благодаря этой программе создаются возможности для того, чтобы каждый ребенок проявил себя не важно, город это или сельская местность. По сути, это перезапуск всей системы общего образования", - сказал Никитин.

Послание главы государства парламенту состоится 29 февраля. Послание президента Федеральному собранию - ежегодное публичное обращение главы государства к обеим палатам парламента, в котором дается оценка положения дел в стране и определяются основные направления внутренней и внешней политики. Послание является одним из ключевых документов стратегического планирования - основой для определения важнейших целей и приоритетов социально-экономического развития и обеспечения национальной безопасности России. При этом содержание и форма обращения определяются президентом и не регламентируются какими-либо правовыми актами.