Сенатор от Херсонской области заявил, что досрочное голосование проходит без происшествий

В регионе первый этап досрочного голосования продлится до 29 февраля

ГЕНИЧЕСК, 27 февраля. /ТАСС/. Происшествий в первый день досрочного голосования в Херсонской области не зафиксировали. Об этом заявил сенатор от Херсонской области, секретарь регионального отделения партии "Единая Россия" Игорь Кастюкевич.

"Первый день досрочного голосования в Херсонской области идет без происшествий. Избиратели в семи муниципальных округах с самого утра направились на избирательные участки, чтобы отдать свой голос за одного из кандидатов в Президенты России. В Новой Каховке одна из выездных бригад работала в центральной больнице. Возможность проголосовать была как у медперсонала, так и у граждан", - говорится в сообщении в Telegram-канале Кастюкевича.

Он напомнил, что первый этап досрочного голосования в Херсонской области продлится до 29 февраля. Свой выбор будут делать Алешкинский, Верхнерогачикский, Генический, Горностаевский, Каланчакский, Новотроицкий муниципальные округа и городской округ города Новая Каховка. С 1 по 3 марта голосование пройдет в Великолепетихском, Голопристанском, Ивановском, Каховском, Нижнесерогозском, Скадовском и Чаплинском муниципальных округах.

Ранее в избиркоме Херсонской области сообщали, что досрочное голосование коснется 172 комиссий из 233, они расположены во всех муниципальных округах левобережья Херсонской области. Решение о проведении досрочного голосования связано в первую очередь с угрозой обстрелов со стороны Вооруженных сил Украины, а также с проблемой транспортной доступности в части населенных пунктов.