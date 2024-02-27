Лавров заявил, что ЕС советует Зеленскому собирать "посиделки" вокруг его "формулы мира"

Глава МИД РФ отметил, что база, с которой Швейцария и другие страны Запада готовы работать по украинскому урегулированию, является "абсолютно тупиковой"

МОСКВА, 27 февраля. /ТАСС/. Европа советует президенту Украины Владимиру Зеленскому собирать как можно больше стран на "посиделки" вокруг его "формулы мира" и делать на них "семейные фотографии". Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с премьер-министром Йемена, главой МИД Ахмедом Авадом бен Мубараком.

"Мне один из моих добрых товарищей показал, какие советы европейцы дают Зеленскому при организации вот этих вот посиделок вокруг "формулы мира". Советы главные заключаются в том, что собирайте как можно больше стран, обещайте что угодно, лишь бы они приехали", - сказал он. - Второй совет украинцам от Евросоюза - ни в коем случае не распространяйте на любой из этих встреч какие-либо проекты документов, потому что не будет у вас поддержки всех участников, а нам и вам важно эту поддержку показать, поэтому главным явлением, я цитирую: "В каждой из таких встреч должна быть семейная фотография". И чем больше на этой фотографии будет народу, тем более убедительно, как они считают, будет разъяснение, что вот Россия, значит, сейчас противостоит всему прогрессивному человечеству".

Лавров добавил, что база, с которой Швейцария и другие страны Запада готовы работать по украинскому урегулированию, является "абсолютно тупиковой".

Глава МИД РФ отметил, что Зеленский, говоря о планах передать России "план мира", имеет в виду ультиматум.