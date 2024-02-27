Володин напомнил, что законодательство предполагает выход из статуса иноагента

По словам председателя Государственной думы, "нельзя охаивать страну за деньги из-за рубежа и собирать здесь средства от рекламы"

МОСКВА, 27 февраля. /ТАСС/. Председатель Государственной думы Вячеслав Володин считает, что законопроект, устанавливающий запрет для российских граждан и компаний размещать рекламу на информационных ресурсах иноагентов, а также запрещающий рекламу таких ресурсов в целом, направлен на защиту суверенитета РФ. Володин также напомнил, что законодательство предполагает и выход из статуса иностранного агента.

По его словам, "нельзя охаивать страну за деньги из-за рубежа и собирать здесь средства от рекламы". "В этом смысл принятого законопроекта во втором чтении. <…> Мы с вами обязаны защищать страну, наших солдат и офицеров. А тот, кто этого не понимает, должен наконец осознать, что речь идет о защите суверенитета", - отметил Володин.

По его словам, законопроект вызвал дискуссию "в первую очередь в либеральных средствах массовой информации, в том числе в защиту иноагентов". "Начались разговоры о том, что это ущемляет их права. Коллеги, они свой выбор сделали, принимают финансирование из-за рубежа, поэтому стали иноагентами", - отметил Володин, обращаясь к депутатам. Он также подчеркнул, что подобные законы в США и в других странах "намного жестче решают эти вопросы". "И точно никому не разрешат финансировать иностранных агентов. Попробуйте это сделать в США - только подумайте об этом и уже придет ФБР", - добавил спикер Госдумы.

Володин отметил, что действующее законодательство РФ предполагает и выход из статуса иностранного агента. "Надо для себя определиться: либо ты со страной - откажись от зарубежного финансирования, выйди из статуса иностранного агента. И тогда получай средства внутри страны. <…> Тот, кто хочет исправиться, у него шанс есть. Можно из статуса иностранного агента вернуться, отвергнув подачки и удавку, которую они на себя набросили за деньги других стран", - подчеркнул Володин.