Лавров: западные санкции нанесли вред мировой торговле еще до кризиса в Красном море

Глава МИД РФ отметил, что влияние действий мятежников - хуситов на мировую торговлю сопоставимо с тем влиянием, которое незаконные ограничения оказывают на потоки товаров между различными странами

МОСКВА, 27 февраля. /ТАСС/. Страны западной коалиции своими беспрецедентными санкциями нанесли вред мировой торговле задолго до начала обострения в Красном море. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с премьер-министром Йемена, главой МИД Ахмедом Авадом бен Мубараком.

"В том, что касается безопасности маршрутов, мы помним, как Запад поощрял использование украинцами якобы безопасных коридоров, выделенных в период, когда действовало печально оставившая о себе память инициатива генерального секретаря ООН [Антониу Гутерриша] о черноморском зерне, - указал министр. - Влияние оказывается, конечно же, и на резко осложнившуюся логистику доставки товаров из одного пункта в другой и, как только что было еще раз сказано, резко возросшие страховые ставки. Все эти явления, которые прямо вредят мировой торговле, мы наблюдали задолго до того, как начался кризис в Красном море в связи с хуситскими обстрелами. Последние два с лишним года именно такой эффект имеют противозаконные агрессивные действия Запада вот в рамках кампании беспрецедентных санкций".

Министр в этой связи отметил, что влияние действий мятежников - хуситов из йеменского движения "Ансар Аллах" на мировую торговлю "сопоставимо с тем влиянием, которое незаконные санкции Запада против Российской Федерации оказывают на потоки товаров между различными странами".

После обострения палестино-израильского конфликта в секторе Газа участники йеменского мятежного движения хуситов "Ансар Аллах" заявили, что будут наносить удары по территории Израиля и не позволят связанным с ним судам проходить через воды Красного моря и Баб-эль-Мандебского пролива, пока операция в анклаве не будет прекращена. С середины ноября прошлого года они атаковали десятки гражданских судов в Красном море и Аденском заливе.