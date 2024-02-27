В обновленный золотой стандарт наблюдения за выборами включили контроль в ТИК

Всего в рамках стандарта для наблюдателей подготовлено три документа

МОСКВА, 27 февраля. /ТАСС/. Модернизированный золотой стандарт общественного наблюдения за выборами пополнился в том числе правилами контроля в территориальных избирательных комиссиях (ТИК). Об этом сообщил сопредседатель координационного совета при Общественной палате (ОП) РФ по общественному контролю за голосованием Максим Григорьев.

"Золотой стандарт обновляется ежегодно в соответствии с веянием времени, с запросом общества и с изменениями избирательного законодательства, а также увеличением возможности гражданского общества по наблюдению за выборами. [В этом году] у нас появляется возможность наблюдать в территориальных избирательных комиссиях, отдельный стандарт подготовлен и для этого", - сказал Григорьев в ходе презентации обновленного золотого стандарта наблюдения.

По его словам, для наблюдателей подготовлено три документа в рамках золотого стандарта. "Во-первых, это модернизированный стандарт по наблюдению за голосованием 15 и 16 марта и в самый главный день голосования, связанный с подсчетом голосов на избирательных участках, - 17 марта. Будет отдельный документ на этот день, так как он отличается от предыдущих. В нем больше вопросов и контролируемых параметров", - уточнил Григорьев.

Григорьев отметил, что вопросы чек-листа составлены "максимально простым образом, чтобы наблюдатель мог ответить однозначно "да" или "нет" и так дать оценку происходящему".

Он привел ряд новых пунктов, которые появились в опроснике. В частности, в своде правил для наблюдения в ТИК блоки связаны с форматом работы самой территориальной избирательной комиссии, например, с приемом документов от нижестоящих избирательных комиссий. "Должны быть указаны все виды документов, вопросы, связанные с жалобами избирателей, принятые по указанным жалобам заявления о решениях участковых избирательных комиссии и так далее", - пояснил Григорьев. Достаточно большой блок вопросов связан с работой председателей, секретарей и других членов УИК, а также с оформлением решения ТИК об итогах голосования. Еще ряд вопросов касается рассмотрения ТИК жалоб и заявлений.

Григорьев добавил, что общественники проверяют в том числе подготовку мест для наблюдателей и аккредитованных представителей СМИ, помещений для голосования и документов участковой избирательной комиссии. Отдельно проверяется сохранность бюллетеней, сейф-пакетов. "В золотом стандарте для 17 марта кроме стандартных блоков большое внимание уделено вопросам, связанным с подсчетом голосов, в том числе действия членов УИК при установлении итогов голосования", - сказал Григорьев, уточнив, что обновленный стандарт после утверждения Советом палаты будет направлен в регионы.

О выборах

Совет Федерации назначил выборы на 17 марта 2024 года. Центризбирком РФ решил, что голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта. Таким образом, это будут первые трехдневные выборы президента РФ.

Золотой стандарт общественного наблюдения за выборами - это свод правил, которыми руководствуется наблюдатель при контроле за голосованием. Представляет собой чек-лист более чем из 60 вопросов.