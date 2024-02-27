МИД РФ поднимет тему преступлений Украины с применением аналога химического оружия BZ

В Запорожской области ранее была пресечена подобная попытка совершения террористического акта

МОСКВА, 27 февраля. /ТАСС/. Россия поднимет тему преступлений спецслужб Украины с применением аналога химического оружия BZ на площадках международных организаций. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Тема преступлений с применяем украинскими спецслужбами аналога боевого отравляющего вещества по классификации НАТО BZ станет сюжетом обсуждения на площадках международных организаций", - написала дипломат в своем Telegram-канале, комментируя новость ФСБ России о том, что была пресечена попытка совершения украинскими спецслужбами террористического акта в Запорожской области с использованием аналога боевого отравляющего вещества, по классификации НАТО - BZ.

27 февраля стало известно, что ФСБ предотвратила теракт, готовившийся украинскими спецслужбами с использованием аналога боевого отравляющего вещества в Запорожской области. Задержаны трое граждан Украины. Изъятые препараты применяются для создания химического оружия массового поражения и разрабатывались в США. Следственным управлением ФСБ России возбуждено и расследуется уголовное дело по ст. 355 (разработка, производство, накопление, приобретение или сбыт оружия массового поражения) и ст. 205 (террористический акт) УК РФ.