Володин: итоги парламентских выборов в Белоруссии показали народную поддержку Лукашенко

Наблюдатели из Госдумы, работающие на прошедших выборах, отмечают, что выборы прошли открыто, конкурентно, легитимно, нарушений не зафиксировано, отметил председатель ГД

МОСКВА, 27 февраля. /ТАСС/. Результаты выборов в парламент и местные советы Белоруссии показали победу патриотических сил и народную поддержку президента страны Александра Лукашенко. Такое мнение высказал председатель Госдумы Вячеслав Володин, его слова приводятся на официальном сайте палаты парламента.

"Впервые в соответствии с обновленной Конституцией выборы в Белоруссии прошли в единый день голосования. Такая же модель используется в России. Результаты на выборах в парламент и местные советы Белоруссии показали победу патриотических сил и абсолютную народную поддержку президента Александра Григорьевича Лукашенко", - приводятся в сообщении слова Володина.

Наблюдатели из Госдумы, работающие на прошедших выборах, отмечают, что выборы прошли открыто, конкурентно, легитимно, нарушений не зафиксировано, уточняется в сообщении.

В ходе прошедшего 25 февраля первого в истории Белоруссии единого дня голосования на пять лет были избраны 110 депутатов Палаты представителей Национального собрания и более 12,5 тыс. депутатов местных советов. На места в парламенте претендовали 263 кандидата, за мандаты в местных советах боролись 18 802 претендента. Явка на выборы составила 73,09%.