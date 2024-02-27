Праймериз "Единой России" к региональным выборам в сентябре начнется до 24 марта

Предварительное голосование пройдет во всех регионах, где осенью состоятся выборы различного уровня

МОСКВА, 27 февраля. /ТАСС/. Процедура электронного предварительного голосования "Единой России" по отбору кандидатов от партии для предстоящих региональных выборов в сентябре начнется после президентской кампании до 24 марта. Об этом сообщил замсекретаря генсовета единороссов Сергей Перминов, слова которого приводит пресс-служба партии.

"Единая Россия" проведет электронное предварительное голосование сразу после президентских выборов. Старт электронному предварительному голосованию "Единая Россия" даст до 24 марта. После чего начнется выдвижение кандидатов. Избиратели смогут регистрироваться для участия в процедуре с 15 апреля по 24 мая", - рассказал Перминов.

Он отметил, предварительное голосование пройдет во всех регионах, где осенью состоятся выборы различного уровня. "В сентябре состоится 66 кампаний в 40 субъектах. Это довыборы депутата Госдумы по одномандатному округу в Хакасии, 19 выборов глав регионов, 13 кампаний по избранию депутатов региональных заксобраний и 21 - в гордумы. Глав административных центров выберут в трех регионах, также пройдут 9 массовых кампаний в органы местного самоуправления, по итогам которых заместят более 23 тысяч мандатов", - сообщил Перминов.

Голосование традиционно пройдет в последнюю полную неделю весны - с 20 по 26 мая. "Партия сделает все для того, чтобы на каждом этапе электронного предварительного голосования соблюдались принципы открытости, честности и безопасности голосования", - подчеркнул Перминов.