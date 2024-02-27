Матвиенко пригласила спикера Сената Малайзии в Россию с официальным визитом

Председатель Совета Федерации отметила, что сенаторы готовы способствовать укреплению российско-малайзийских отношений, важной составляющей которых является парламентский диалог

МОСКВА, 27 февраля. /ТАСС/. Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко поздравила Мутанга Тагала с избранием на пост спикера Сената парламента Малайзии и пригласила его посетить Россию с официальным визитом.

"Придавая большое значение развитию конструктивного сотрудничества между Советом Федерации Федерального собрания Российской Федерации и Сенатом парламента Малайзии, имею честь пригласить вас посетить Российскую Федерацию с официальным визитом. В случае согласия конкретные сроки визита могут быть согласованы по дипломатическим каналам", - написала спикер Совфеда в телеграмме, направленной Тагалу.

Она отметила, что сенаторы готовы способствовать укреплению российско-малайзийских отношений, важной составляющей которых является парламентский диалог. "Убеждена, что взаимодействие законодателей наших стран послужит расширению связей как в двустороннем формате, так и в рамках различных международных организаций", - подчеркнула Матвиенко.

Председатель верхней палаты парламента пожелала новому главе малайзийского Сената успешной работы на новом ответственном посту.