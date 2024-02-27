В Калининграде заявили, что Балтийское море не станет внутренним морем НАТО

Также руководитель пресс-службы правительства Калининградской области Дмитрий Лысков заявил, что "у РФ на Балтике есть как минимум три крупных порта"

КАЛИНИНГРАД, 27 февраля. /ТАСС/. Калининград никому не угрожает, а Балтийское море является морем базирования Балтийского флота и не может стать внутренним морем НАТО, несмотря на присоединение Швеции к альянсу. Об этом заявил ТАСС руководитель пресс-службы правительства Калининградской области Дмитрий Лысков, комментируя заявление посла Литвы в Швеции Линаса Линкявичюса о "нейтрализации" региона в случае конфликта России с НАТО.

Бывший министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс, являющийся послом страны в Швеции, на своей странице в X написал, что после того, как Швеция была интегрирована в альянс, Балтийское море "стало внутренним морем НАТО". Он также добавил, что Калининград будет "нейтрализован" первым, если Россия бросит вызов альянсу.

"Калининград никому не угрожает. Мы живем на своей земле и развиваем наш регион. Оружием бряцают наши соседи, которые почему-то внезапно забыли про 20 лет добрососедства", - сказал Лысков.

Он отметил, что Балтийское море никогда не станет морем НАТО. "У Российской Федерации на Балтике есть как минимум три крупных порта - это Калининград, порт Санкт-Петербург и Усть-Луга. Также Балтийское море является морем базирования нашего Дважды Краснознаменного Балтийского флота", - сказал Лысков и посоветовал европейским соседям внимательно изучать темы, по которым они позволяют себе высказывания.