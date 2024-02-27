Захарова: активисты продемонстрировали качество удобрений РФ у посольств Польши и Швеции

Официальный представитель МИД РФ пошутила, что теперь дипломаты смогут по достоинству оценить качество российских удобрений

МОСКВА, 27 февраля. /ТАСС/. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова с ироний прокомментировала действия активистов, которые высыпали несколько мешков навоза у посольств Польши и Швеции. Она пошутила, что теперь дипломаты смогут по достоинству оценить качество российских удобрений.

Захарова отметила, что несколько дней назад здания одного из дипломатических представительств России в Польше активисты устроили схожую акцию "при попустительстве, если не поддержке, местных властей и в нарушение не только Венской конвенции, но и простейших норм морали".

"Сегодня в посольствах Польши и еще одной страны ЕС, отличающейся отменной русофобией, - Швеции - получили зеркальный, симметричный ответ от неравнодушных патриотов, - написала она в своем Telegram-канале. - Российские удобрения, сколько бы вы их ни блокировали в портах, лучшие в мире. Теперь западные дипломаты могут наглядно убедиться".

Официальный представитель МИД привела ссылки на два видеоролика, на кадрах активисты рассыпают содержимое мешков с украинским флагом у зданий диппредставительств Польши и Швеции.