В Херсонской области количество членов "Единой России" превысило 8 тыс.

Сенатор от области Игорь Кастюкевич добавил, что у единороссов большинство в областной думе и во всех муниципалитетах, но они работают сообща с другими политическими партиями

МОСКВА, 27 февраля. /ТАСС/. Свыше 8 тыс. жителей Херсонской области вступили в партию "Единая Россия" за два года ее работы на территории региона, сообщил в интервью ТАСС на Международной выставке-форуме "Россия" сенатор от области Игорь Кастюкевич.

"Команда у нас пополняется с каждым днем все быстрее. Это жители Херсонской области. На сегодняшний день в партии уже больше 8 тыс. членов. <...> У нас открыта 191 первичная организация в самых разных населенных пунктах", - сказал Кастюкевич.

Он подчеркнул, что у единороссов большинство в областной думе и во всех муниципалитетах, но они работают сообща с другими политическими партиями. "Истории про политику здесь точно не работают. Это интеграция Херсонской области в единое правовое, социальное, экономическое, народное поле России", - добавил сенатор.