Первый день досрочного голосования на Херсонщине прошел без нарушений

Председатель штаба Владимир Овчаренко отметил, что на избирательных участках было большое число желающих проголосовать

ГЕНИЧЕСК, 27 февраля. /ТАСС/. Штаб общественного наблюдения за выборами в Херсонской области не выявил нарушений в первый день досрочного голосования на выборах президента РФ, сообщил журналистам председатель штаба Владимир Овчаренко.

"Мы не можем сказать, что были какие-то нарушения", - сказал Овчаренко на брифинге по итогам первого дня голосования.

По словам председателя штаба, на избирательных участках было большое число желающих проголосовать. "Мы не ожидали, что он [первый день голосования] так пройдет, с точки зрения стремления людей прийти к избирательным урнам. Люди шли с большим удовольствием потому, что они выбирали руководство своей страны. Явка была массовая, даже были очереди", - отметил он.

Досрочное голосование в Херсонской области пройдет в два этапа. С 27 по 29 февраля оно организовано в Алешкинском, Верхнерогачикском, Горностаевском, Геническом, Каланчакском, Новотроицком муниципальных округах, а также в Новой Каховке. С 1 по 3 марта досрочное голосование будет проходить в Великолепетихском, Голопристанском, Ивановском, Каховском, Нижнесерогозском, Скадовском и Чаплынском муниципальных округах.